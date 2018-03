Nintendo hat kürzlich jede Menge vielversprechende Indie-Spiele angekündigt

in

Nintendo kündigte kürzlich im Rahmen des “Nintendo Switch Nindies Showcase Spring 2018″ jede Menge vielversprechende Indie-Spiele an. Hier die angekündigten Spiele:

Mark of the Ninja Remastered

Banner Saga 3

Lumines Remastered

Just Shapes and Beats

Reigns: Kings & Queens

The Messenger

Fantasy Strike

Pool Panic

Garage

Light Fall

Bomb Chicken

Pode

West of Loathing

Bad North

Und was euch in den einzelnen Spielen erwartet, zeigt euch Nintendo in diesem Video hier:

Das denken wir:

Da sind einige wirklich coole Titel dabei. Nur her damit.