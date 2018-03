No Man’s Sky: Der Waking Titan ist erneut erwacht – kommen weitere Updates?

in

Scheinbar bahnt sich ein neues Update für No Man’s Sky an. Seit kurzem ist nämlich der Waking-Titan-Thread im Reddit-Forum erneut aktiv. Zudem wurde ein neuer Code auf wakingtitan.com entdeckt. Somit dürfen sich die Spieler erneut auf die Suche nach neuen Hinweisen zu einem kommenden Update für No Man’s Sky machen.

Das Alternative Reality Game Waking Titan startete erstmals am 8. Juni 2017. Damals verbreiteten die Jungs und Mädels von Hello Games mysteriöse Nachrichten. Dafür nutzten sie zahlreiche verschiedene Medien. Mitglieder der No Man’s Sky-Community wurden angerufen, Werbespots liefen im Radio und die Admins des Reddit-Forums erhielten E-Mails und sogar Kasetten. Diese Nachrichten enthielten Codes, seltsame Gedichte, White-Noise-ähnliche Geräusche und Zahlenfolgen.

Alternative Reality Games wie Waking Titan sind überaus spaßige Werbekampagnen und meist gut ausgeklügelt. Dabei werden Fans eines Spiels oder Films auf eine Schnitzeljagd geschickt, welche in beiden, der realen und der virtuellen Welt, stattfindet. Oftmals beziehen sich die Rätsel auf Blogs, Bücher, Filme und Serien.

Fans von No Man’s Sky können weitere Informationen zum kommenden Update durch die Eingabe der Lösungen auf der Waking Titan-Seite freischalten. Wer sich an der Schnitzeljagd beteiligen möchte, der sollte sich dem anfangs erwähnten Waking-Titan-Thread im Reddit-Forum anschließen.

Das denken wir:

Solche Alternative Reality Games sind eine super Sache! Erinnert mich immer wieder an Cicada 3301.