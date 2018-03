Onrush: Im neuesten Video erklären die Entwickler das Spielsystem

Erinnert ihr euch noch an das Racing-Spiel MotorStorm? Mit Sicherheit. Ehemalige Entwicklern dieses Titels arbeiten gerade an einem neuen Raser namens Onrush. Das sieht man dem Game auch an und das ist ganz gut so.

Im neuesten Video erklärt Game Director Paul Rustchynsky das Spielsystem anhand der finalen Sequenz des “Stampede”-Trailers. Wir bekommen hier unter anderem zu sehen, wie sich ein Fahrer auf der Strecke “Sanctuary Shore” für die obere Spur entscheidet. Von dort aus springt er dann kurz darauf eine Etage tiefer, um sich der Stampede anzuschließen und mit ein paar Crashes für Boosts zu sorgen, die ihn nach vorne katapultieren.

Das ist ziemlich cool. Aber seht am besten selbst:

Onrush erscheint am 5. Juni 2018 für PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Racing-Fans kommen mit Onrush voll auf ihre Kosten, da sind wir uns schon jetzt sicher.