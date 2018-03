Pentagon veröffentlicht weiteres UFO-Video – “Wow! What is that, man?”

in

Erinnert ihr euch noch? Vor ein paar Monaten berichteten wir darüber, dass das Pentagon ein Video freigegeben hatte, das ein ungewöhnliches Flugobjekt zeigt. Jetzt hat das Pentagon ein weiteres UFO-Video veröffentlicht.

Das neue Video aus dem Jahr 2015 zeigt ein blitzschnelles UFO, das von F-18-Piloten von der Navy entdeckt wurde. “Oh mein Gott, Alter”, sagt einer der Piloten, während das ungewöhnliche Objekt entlang der Ostküste durch die Luft düst. “Beeindruckend! Was ist das, Mann?”, sagte ein anderer. “Sieh dir an, wie das Ding fliegt!”

Veröffentlicht die Regierung jetzt nach und nach solche Aufnahmen, um die Bevölkerung langsam aber sicher mit der Existenz von Außerirdischen vertraut zu machen? Vielleicht erfahren wir ja bald ganz offiziell, dass das Universum voller Leben ist. Das wäre ziemlich cool.

Das Video wurde übrigens von der “To The Stars Academy For Arts & Sciences” publik gemacht, die vom ehemaligen Blink-182-Sänger Tom DeLonge gegründet wurde.

Das denken wir:

Was da wohl auf dem Video zu sehen ist? Vielleicht werden wir es nie erfahren.