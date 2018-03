Sega bringt zusammen mit Puma einen Sonic-Sneaker auf den Markt

Coole Sache: Sega hat kürzlich anngekündigt, dass in Zusammenarbeit mit Puma ein Sonic-Sneaker entwickelt wird. Wie dieser genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Dafür gibt es einen kleinen Vorgeschmack in Form eines coolen Trailers, den ihr unter diesen Zeilen findet. Es ist bisher nur bekannt, dass der Schuh ab Juni erhältlich sein soll und dass demnächst weitere Infos verkündet werden.

Wir halten euch auf dem Laufenden. Hier der Clip:

Sonic and @PUMA are teaming up! We’ll have more on this awesome collab soon. pic.twitter.com/tQusMpPhPe

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 16. März 2018