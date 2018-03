Seht euch hier 25 Minuten Koop-Spielszenen aus dem Zombie-Shooter State of Decay 2 an

Auf einmal war 2013 der Zombie-Survival-Shooter State of Decay da und ich war überrascht, wie gut das Spiel war – vor allem, weil ich zuvor so gut wie nichts von diesem Spiel gehört hatte. Wie auch immer. In wenigen Wochen erscheint State of Decay 2 und das Studio Undead Labs möchte mit dem Nachfolger einiges besser machen.

Unter anderem dürfen wir uns auf einen 4-Spieler-Koop-Modus freuen, der schon jetzt eine gute Figur macht. Das wissen wir, weil die Kollegen von IGN kürzlich die Möglichkeit hatten, diesen Modus auszuprobieren.

Dabei entstand ein Clip mit 25 Minuten aus dem Koop-Modus des Spiels. Wer also schon jetzt wissen möchte, wie State of Decay 2 in Aktion aussieht, der sollte sich den Clip nicht entgehen lassen. Ihr findet ihn unter diesen Zeilen.

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai für PC und Xbox One.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Der Koop-Modus könnte richtig spaßig werden.