Seht euch hier den neuesten TV-Spot zu God of War an

Ab dem 20. April steht God of War endlich für die PS4 in den Händlerregalen. Und da der Release nicht mehr so lange auf sich warten lässt, dürfen wir uns in diesen Tagen immer wieder auf neue Bilder und Videos aus dem Spiel freuen.

Kürzlich wurde beispielsweise ein ziemlich epischer TV-Spot veröffentlicht, der zeigt, wie Kratos und sein Sohn Atreus Seite an Seite kämpfen und das ist sehr cool inszeniert. Aber seht am besten selbst.

Sobald es weitre Neuigkeiten zu God of War gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Episch. Nur her damit.