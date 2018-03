Seht euch hier noch schnell die neuesten Leak-Spielszenen aus God of War an – bevor sie wieder gelöscht werden

in

Ab dem 20. April steht God of War exklusiv für die PlayStation 4 in den Händlerregalen. Und wer es kaum mehr erwarten kann, sich endlich wieder mit Kratos durch die Gegend zu hacken, für den habe ich etwas: ein neues Video mit Leak-Spielszenen.

Und diese Spielszenen sind ziemlich aussagekräftig. Wir bekommen das Kampfsystem zu sehen, die beeindruckende Grafik des Spiels und die impostante Architektur der Spielwelt. Aber auch das Crafting-System, dass es uns beispielsweise erlaubt, die Rüstung von Kratos und seine Axt zu verbessern.

Wer sich nicht SPOILERN lassen möchte, der sollte das Video überspringen, aber alle anderen sollten sich das Video ansehen, bevor es wieder gelöscht wird.

Here you go:

Das denken wir:

God of War wird ein Fest für Action-Fans. Da sind wir uns schon jetzt sicher.