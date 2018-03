Shadow of the Tomb Raider – Alle wichtigen Infos bereits geleaked

Square und die Leak-Politik. Wie wir wissen, ist heute um 14 Uhr der offizielle Reveal zum Trilogie-Finale der Tomb Raider Serie, Shadow of the Tomb Raider. Doch wie so oft in der Vergangenheit lassen sich bereits allerlei Infos aus den Tag Angaben des Quellcodes ziehen. Dadurch wissen wir nun, wann das Spiel erscheinen wird und das es der vermeintlich letzte Teil sein wird.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Alle weiteren Infos und ersten Bilder wird es dann ab heute um 14 Uhr geben, wenn das Spiel offiziell vorgestellt wird.

Das denken wir:

Ich mag die ersten beiden Teile sehr gerne und freue mich drauf.