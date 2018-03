Soul Calibur 6: Producer Motohiro Okubo stellt den neuen Charakter Grøh vor (Video)

Nach Mitsurugi und Nightmare stellt Soul Calibur 6 Producer Motohiro Okubo jetzt den neuen Charakter Grøh im Video vor.

Wir erfahren, dass Grøh aus Norwegen kommt. Er stellt laut Motohiro Okubo das Land so dar, wie man es sich in Japan vorstellt. Abgesehen davon spricht der Producer auch über Grøhs Klingenstab, der in zwei einzelne Klingen zerteilt werden kann – das gab es so noch nie in Soul Calibur.

Er erklärt auch, dass er es ziemlich cool findet, wie sich Grøh durch die Arena kämpft – und dem können wir nur zustimmen. Aber seht am besten selbst.

Sollte es weitere Neuigkeiten zu Soul Calibur 6 geben, informieren wir euch natürlich sofort darüber.

Das denken wir:

Grøh macht bisher einen sehr coolen Eindruck. Für Abwechslung sorgt er in der Arena auf jeden Fall.