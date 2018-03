Super Mario 64: Ocarina of Time ist das verrückteste Spiel, das du jetzt kostenlos spielen kannst

Habt ihr schon mal etwas von dem Spiel Super Mario 64: Ocarina of Time gehört? Vermutlich nicht. Hier handelt es natürlich um kein offizielles Spiel, sondern um ein Fan-Projekt des Entwicklers Kaze Emanua, der unter anderem auch für Super Mario 64 Online und für Super Mario 64 First-Person verantwortlich ist.

In Super Mario 64: Ocarina of Time erwartet euch das, was ihr euch vermutlich gerade unter diesem Titel vorstellt: Die Charaktere aus Super Mario 64 erleben die Geschichte von The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Hört sich abgefahren an? Ist es auch. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen.

Downloaden könnt ihr euch das Spiel übrigens komplett kostenlos über diesen Link. Für Super Mario 64: Ocarina of Time benötigt man allerdings einen Nintendo 64 Emulator.

Das denken wir:

Die Idee ist wirklich witzig. Und das Spiel wurde cool umgesetzt. Mehr davon.