Auch wenn nachfolgendes Video sowas von fake ist, möchte ich es euch nicht vorenthalten, denn die Idee an sich ist mehr als witzig.

Und zwar haben sich zwei Cosplayer ein Jetpack umgeschnallt, um sich schwebend einen Schwertkampf in bester “Tiger and Dragon”-Manier zu liefern.

Und das sieht wirklich ziemlich abgefahren aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Here you go:

Das denken wir:

Eine wirklich cool umgesetzte Cosplay-Aktion.