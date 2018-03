Travis Strikes Again: No More Heroes – Hier sind die ersten Spielszenen

Die ersten Spielszenen aus Travis Strikes Again: No More Heroes für die Switch wurden zwar schon vor ein paar Tagen im Rahmen der aktuellsten Nintendo-Direct-Ausgabe veröffentlicht, ich möchte sie euch aber trotzdem nochmal gesondert vorstellen, falls ihr sie verpasst habt.

Ich bin ja ein großer Fan der Reihe, daher war ich auf den ersten Blick etwas enttäuscht darüber, dass das Spiel – zumindest auf den ersten Blick – eine ganz andere Richtung einschlägt.

Die ersten Spielszenen erinnern meiner Meinung nach stark an den Slasher Furi, der mittlerweile auch schon für die Switch erhältlich ist.

Es ist aber auch die Rede von einem neuen Adventure-Modus, der ja vielleicht im alten Stil gehalten ist. So oder so ist der neue Stil ziemlich abgefahren. Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Hier die ersten Spielszenen aus dem Spiel:

Das denken wir:

Der neue Stil ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aber mal abwarten, was das Spiel wirklich zu bieten hat.