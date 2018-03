Upsi… Ubisoft hat wohl aus Versehen Splinter Cell 2018 geleakt

Da hat Ubisoft wohl aus Versehen das nächste Splinter Cell geleakt. Denn auf Amazon wird mittlerweile “Tom Clancy’s Splinter Cell 2018” gelistet. Und zwar von Ubisoft.

Das überrascht uns aber nicht, denn im Juni 2017 sagte Ubisofts CEO Yves Guillemot gegnüber Geoff Keighley, dass Ubisoft Sam Fisher nicht vergessen habe.

“Ich kann dazu nicht viel sagen. Für alle Clancy-Spiele ist gesorgt. Es ist nur so, dass wir im Moment eine Menge auf dem Teller haben und The Division weiterhin gespielt wird und auch Rainbow Six. Ich denke, gestern erreichten wir sogar die bisher höchste Spielerzahle … Also es geht mit allen Clancy-Spielen voran. Wir vergessen Splinter Cell nicht.”

Wir gehen davon aus, dass Splinter Cell 2018 auf der E3 2018 enthüllt wird. Da Ubisoft aber bisher noch nichts Offizielles angekündigt hat, handelt es sich hier noch um ein Gerücht.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Nur her damit. Wir können es kaum erwarten, bis das Spiel offiziell vorgestellt wird.