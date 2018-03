Werft einen Blick hinter die Kulissen von “Isle of Dogs” – das beeindruckendste Puppenspiel, das wir bisher sehen durften

Am 23. März 2018 soll der Stop-Motion-Animationsfilm “Isle of Dogs” in die US-amerikanischen und am 10. Mai 2018 in die deutschen Kinos kommen. Im nachfolgenden Video dürft ihr schon jetzt einen beeindruckenden Blick hinter die Kulissen werfen.

Der Film handelt von der “Isle of Dogs”. In der fiktiven Zukunft des Films werden alle Hunde auf diese Insel verbannt, auch der Hund des kleinen Junge Atari Kobayashi. Aber der Junge begibt sich auf die Suche, um seinen geliebten Vierbeiner wiederzufinden – der Beginn einer Reise voller Abenteuer und Gefahren.

Und das Ganze hört sich nicht nur toll an, sondern sieht auch irre aus. Im nachfolgenden Video seht ihr, wie viel Mühe sich die Filmemacher dabei geben, die Begwegungen der Puppen so lebensecht wie möglich zu machen. Besonders beeindruckend sind die unzäligen Details, die schließlich im Film gelandet sind. Aber seht am besten selbst. Es lohnt sich.

Das denken wir:

Es ist einfach nur beeindruckend zu sehen, mit wie viel Liebe zum Detail die Macher an diesem Film arbeiten.