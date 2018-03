Xbox One: Neue Features im Anmarsch

Für die Xbox One S und Xbox One X aus dem Hause Microsoft stehen wieder mal technische Neuerungen und neue Features an. Wie AMD verkündete, unterstützen die beiden Konsolen bald AMD Radeon FreeSync 2. Das ermöglicht eine dynamische Synchronisierung der Bildwiederholrate, was Tearing und Ruckler vermeiden soll. Allerdings benötigt ihr dafür einen FreeSync-fähigen Bildschirm.

Weitere geplante Updates sind eine “Share to Twitter”-Funktion, wodurch ihr via Knopfdruck Screenshots auf Twitter posten könnt. Auch Auto Low Latency ist ein geplantes Feature, welches diverse Schärfen- und Umgebungseffekte noch mal aufwerten wird, sofern euer Fernseher es unterstützt. Es stehen also eine Menge technische Neuerungen an, die das Spielgefühl noch mal abrunden werden.

Das denken wir:

Manches davon ist etwas überfällig, aber besser spät als nie. Die FreeSync Unterstützung freut mich allerdings.