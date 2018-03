Zelda: Breath of the Wild – Diese Wächter-Figur wird mit einem Game-Over-Screen ausgeliefert

Wenn ihr Zelda: Breath of the Wild gezockt habt, dann wisst ihr, dass die antiken Wächter zu den schwierigsten Gegnern im Spiel gehören. Und aus diesem Grund hat der Figurenhersteller Good Smile Company einer neuen Wächter-Figur gleich einen Game-Over-Screen spendiert.

Hier handelt es sich nur um ein halbtransparentes Blatt in einem Ständer, der Effekt ist aber genial. Ein Bild davon seht ihr über diesen Zeilen. Abgesehen davon wird die Figur auch mit einem Laser-Effekt und einem antiken Bogen ausgeliefert, den ihr der Figur “Nendoroid Link: Breath of the Wild Ver.” (separat erhältlich) in die Hand drücken dürft.

Hier einige Bilder der Wächter-Figur:

Vorbestellen könnt ihr euch die Figur über diesen Link für umgerechnet rund 45 Euro. Der Vorbestellungszeitraum läuft bis zum 19. April.

Das denken wir:

Eine geniale Idee. Das perfekte Geschenk für jeden Zelda-Fan.