“A Quiet Place”: Seht euch hier 15 Minuten Behind-the-Scenes-Material an

Der Horrorfilm “A Quiet Place” startete kürzlich in die Kinos und Kritiker wie Stephen King sind von John Krasinskis Regiedebüt begeistert.

In diesem Film dreht sich alles um eine Familie, die völlig isoliert in einem Wald in der Stille lebt – aus Angst vor einer unbekannten Bedrohung, die jedes Geräusch angreift.

Der Film wurde von Platinum Dunes produziert, ein Studio, das sich von Horror-Remakes (Texas Chainsaw Massacre, Freitag den 13., A Nightmare On Elm Street, Amityville Horror) entfernt und mit Filmen wie “A Quiet Place” oder “Purge” neue Territorien betritt.

Und da “A Quiet Place” so gut bei Kritikern und Fans ankommt, wurden jetzt 15 Minuten Behind-the-Scenes-Material veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

“A Quiet Place” sollte sich kein Horrorfan entgehen lassen.