A Way Out wurde weltweit bereits über eine Million Mal verkauft

Habt ihr A Way Out schon gezockt? Wenn nicht, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Es macht einfach Spaß, zusammen mit einem Kumpel online oder im Splitscreen aus dem Knast auszubrechen.

Ich finde das Game auf jeden Fall super. Und viele andere Gamer denken auch so. Das zeigen auch die Verkaufszahlen. Nach zwei Wochen wurde das Spiel schon eine Million verkauft.

Das verkündete Hazelight Studios stolz auf Twitter. Hier der entsprechende Tweet:

We just found out that #AWayOut has sold over 1 million copies, in just over two weeks! Words cannot describe how much this means to us. Thank you to all of you for your support!

— Hazelight Studios (@HazelightGames) 13. April 2018