Back to the Fury Road – Marty McFly landet im “Mad Max”-Universum

in

Heute können wir euch ein sehr kurzes, aber sehr gut gemachtes Mashup zwischen “Zurück in die Zukunft” und “Mad Max: Fury Road” präsentieren.

In diesem Clip landet Marty McFly mit seinem DeLorean im “Mad Max”-Universum – genauer gesagt in einer Szene aus “Mad Max: Fury Road”. Und das würde auch passen, schließlich braucht Marty Müll als Treibstoff für sein Auto. Und die Welt von Fury Road ist ziemlich zugemüllt.

Und stellt euch Marty mal in der Donnerkuppel vor. Wie cool wäre das denn?

Wie auch immer. Diese zehn Sekunden lohnen sich. Here you go:

Das denken wir:

Mehr davon! Der kurze Clip ist wirklich cool gemacht.