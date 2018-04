Battlefield 5: Der erste Trailer könnte jeden Augenblick veröffentlicht werden

Es kann gut sein, dass wir den ersten Trailer zu Battlefield 5 bald zu sehen bekommen. Wie wir darauf kommen? Ganz einfach: Randy Evans, Senior Video und Media Director bei DICE (dem Studio hinter dem Spiel), hat kürzlich auf den Tweet eines Fans reagiert, der nach dem Trailer gefragt hat.

Er schrieb, dass er den Trailer direkt vor sich hätte. Mit anderen Worten: Der Trailer scheint fertig zu sein und könnte jeden Augenblick veröffentlicht werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.

Hier der entsprechende Tweet:

It's right in front of me 😉

— Randy Evans (@killat0n_) 13. April 2018