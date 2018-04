Da rast gerade ein mysteriöser Komet auf Fortnite zu und niemand weiß, was das zu bedeuten hat

In Fortnite geht gerade etwas Seltsames vor sich. Controller vibrieren ohne Grund und man kann etwas am Himmel sehen, das da vorher nicht da war. Wenn ihr euren Blick im Spiel nach oben richtet, dann könnt ihr einen bläulich schimmernden Kometen sehen – zumindest sieht es aus wie einer.

Das Objekt scheint nicht Teil des Sturms zu sein – tatsächlich scheint es sogar eine eigene Animationen zu geben. Es sieht aus, als würde sich der Himmelskörper über den Himmel bewegen. Das Merkwürdige: Spieler sagen, dass der Komet langsam größer zu werden scheint.

Dass da etwas am Himmel ist, ist kein Geheimnis mehr. Der Reddit-User IronRectangle hat sogar die Spieldaten gefunden, die den Komet enthalten. So sehen diese aus:

Jetzt stellt sich nur die Frage, was dieser Komet zu bedeuten hat. Und hier gibt es verschiedenste Theorien. Manche Spieler gehen davon aus, dass Epic mit dem Eintreffen des Kometen den PVE-Teil des Spiels kostenlos veröffentlichen wird.

Andere Spieler gehen davon aus, dass der Komet die vorhande Map zerstören oder verändern wird. Epic hat bisher nicht verraten, was passieren wird. Dafür hat das Fortnite-Team erklärt, was es mit den vibrierenden Controllern auf sich hat, über die Konsolenspieler beerichten:

There's currently a bug that causing controllers to randomly vibrate. We're working towards a fix on that but in the meantime, you can turn off vibrations in the options.

— Fortnite (@FortniteGame) 30. März 2018