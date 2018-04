Daedalic hat mit State of Mind ein vielversprechendes Sci-Fi-Adventure angekündigt

Daedalic Entertainment hat verkündet, dass das Science-Fiction-Adventure State of Mind in diesem August veröffentlicht wird. Um diese Ankündigung zu feiern, wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Und darum geht es:

“Berlin, 2048: Die Welt steht am Abgrund. Ressourcenknappheit, Krankheiten durch verschmutzte Luft und Trinkwasser, ausufernde Kriminalität, Krieg. Regierungen und Konzerne versprechen Heilung durch Fortschritt; Drohnen und humanoide Roboter ersetzen Menschen im öffentlichen Dienst, alles ist miteinander vernetzt, Überwachung allgegenwärtig geworden. State of Mind zeichnet eine Welt, die in vielen Details nah an unserer möglichen Zukunft ist. Aktuelle Diskussionen um künstliche Intelligenz, Datensicherheit oder die Effekte einer immer technologischeren Gesellschaft sind in der Geschichte weiter geführt. Dem Spieler bietet sich ein packendes Szenario, das Fragen aufwirft, die bereits heute für die Mehrheit der Menschen eine ganz reale Relevanz haben.”

Hier erlebt man eine intensive Geschichte, die sich zwischen einer dystopischen Realität und einer utopischen, virtuellen Zukunft abspielt. Hört sich spannend an? Siet auch so aus. Hier der erste Trailer zum Spiel:

Und hier noch einige Screenshots:

State of Mind erscheint am 16. August 2018 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Wir freuen uns schon auf den Release.