Das denkt Stephen King über den unheimlichen Survival-Film “A Quiet Place”

Am 12. April geht mit “A Quiet Place” ein ziemlich vielversprechender Survival-Film an den Start. Der Film dreht sich um eine vierköpfige Familie, die in einem heruntergekommenen Haus in den Wäldern lebt, in dem unheimlichen Monstern ihr Unwesen treiben.

Und diese Monster jagen nur, wenn sie etwas hören. Daher muss die Familie mittels Gebärdensprache kommunizieren. Hört sich spannend an, oder? Und wenn man Horrormeister Stephen King glauben darf, dann ist den Machern ein sehr guter Film gelungen.

“A Quiet Place ist außergewöhnlich. Großartige Schauspielerei, aber das Beste ist die Stille und wie sie das Auge der Kamera auf eine Weise öffnet, wie das nur wenige Filme schaffen.”, so Stephen King via Twitter.

Hier der entsprechende Tweet:

A QUIET PLACE is an extraordinary piece of work. Terrific acting, but the main thing is the SILENCE, and how it makes the camera's eye open wide in a way few movies manage.

— Stephen King (@StephenKing) 6. April 2018