Defector: In diesem VR-Action-Trip übernehmt ihr die Rolle eines Super-Agenten – riskiere alles und fürchte nichts

Riskiere alles. Fürchte nichts. Das ist das Motto des VR-Spiels Defector, das sich aktuell bei Twisted Pixel exklusiv für die VR-Brille Oculus Rift in Entwicklung befindet.

Und was dieses Motto im Klartext bedeutet, das zeigt der erste Trailer mit zahlreichen Spielszenen, den ihr unter diesen Zeilen findet.

In Defector übernehmt ihr die Rolle eines Super-Agenten, der sich in bester “Mission: Impossible”- und “Fast and the Furious”-Manier die heftigsten Stunts liefert, während er ganz nebenbei Undercover-Missionen rund um den Globus erledigt.

Und das Ganze sieht schon jetzt ziemlich cool aus. Erscheinen soll Defector noch in diesem Jahr exklusiv für die Oculus Rift.

Hier der erste Trailer:

Das denken wir:

Das sieht ziemlich abgefahren aus. Wenn man eine Oculus Rift besitzt, sollte man sich das Game nicht entgehen lassen.