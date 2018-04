Der neueste Trailer zu Overkill’s The Walking Dead stellt Maya vor

in

In Overkill’s The Walking Dead wird es vier spielbare Charaktere geben, in deren Rollen man zusammen mit Kumpels ums Überleben kämpfen wird.

Im neuesten Trailer zum Koop-Shooter wird Maya vorgestellt, die mit der Gesamtsituation (Zombie-Apokalypse und so.) mehr als unzufrieden ist… Der Trailer ist auf jeden Fall sehr schön inszeniert und nicht nur sehenswert von Fans von The Walking Dead.

Overkill’s The Walking Dead erscheint im Herbst für PC, PS4 und Xbox One.

Über diesen Link findet ihr einen Trailer, der den Charakter Aiden vorstellt.

Das denken wir

Ein sehr cooler Trailer. Jetzt würden wir uns mal über Spielszenen freuen.