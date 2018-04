Detroit: Become Human erreicht Gold-Status – Demo ab heute im PS Store

Gute Nachrichten für alle, die es kaum erwarten können, bis Detroit: Become Human in den Händlerregalen steht: Guillaume de Fondaumiere, Co-CEO – Executive Producer und Sophie Buhl, Production Director, verkündeten auf dem offiziellen PlayStation Blog, dass das Spiel den Gold-Status erreicht hat.

“Voller Stolz können wir heute bekannt geben, dass nach vier Jahren leidenschaftlicher Arbeit Detroit: Become Human offiziell den Gold-Status erreicht hat!”

“Im Laufe dieser vier Jahre haben wir alle emotionalen Höhen und Tiefen durchlebt, die mit der Verwirklichung eines solch ambitionierten Projekts verbunden sind: der Stolz, an einem so einzigartigen Spiel teilhaben zu dürfen; die Zweifel, ob wir all unsere hochgesteckten kreativen und technischen Ziele erreichen können; die Hoffnung, wenn vorab veröffentlichte Szenen und Trailer von den Spielern mit Begeisterung aufgenommen wurden; die Angst, nicht genügend Zeit und Ressourcen zur Verfügung zu haben, um alles so perfekt zu machen, wie wir es uns vorgestellt haben; und natürlich die riesige Freude, als endlich alle Teile des Puzzles zusammenkamen und wir das Spiel zum allerersten Mal von Anfang bis Ende durchspielen konnten.”

“Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern und um euch darüber hinweg zu trösten, dass ihr euch noch ein klein wenig gedulden müsst, bis das Spiel am 25. Mai erscheint, freue ich mich bekannt geben zu können, dass die Eröffnungsszene des Spiels, “Hostage”, ab Dienstag, 24. April, im PS Store für euch zum Download bereit steht.”

Sobald es weitere Infos zu Detroit: Become Human gibt, erfahrt ihr das umgehend bei uns.

Das denken wir:

Wer auf intensive Adventures steht, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall vormerken.