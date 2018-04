Detroit: Become Human – So entstand der imposante Soundtrack des Spiels

Am 25.Mai erscheint Detroit: Become Human exklusiv für die PS4. Das Sci-Fi-Drama spielt im Jahr 2038. Die Produktion von Androiden ist zu einem Massenmarkt herangewachsen und Millionen Maschinen werden in Detroit hergestellt. Diese unterscheiden sich kaum noch von Menschen. Sie arbeiten als Babysitter, Beamte oder Haushaltshilfe. Das Problem: Die Maschinen fangen an, die Grenzen ihrer Programmierung zu überwinden und plötzlich Emotionen und ein Eigenleben zu entwickeln.

Interessante Story, oder? Aber nicht nur für die Geschichte haben sich die Entwickler ins Zeug gelegt. In Detroit: Become Human erwartet euch auch ein filmreifer Sound, der mit großem Aufwand produziert wurde.

Jede Szene wurde genau unter die Lupe genommen, bis entschieden wurde, ob und wenn ja welche Musik die jeweilige Stelle im Spiel unterstützen soll. Die Komponisten legten auch großen Wert darauf, die einzelnen Stücke an die Hauptcharaktere im Spiel anzupassen.

Um diese drei sehr unterschiedlichen Geschichten zu betonen, wurde der Soundtrack drei Komponisten anzuvertraut, mit dem Ziel, verschiedene musikalische Farben zu schaffen, die den Identitäten der Charaktere entsprechen. Und wie sie dabei vorgegangen sind, seht ihr im nachfolgenden Video.

Prädikat: sehenswert.

Kara Main Theme – Komponist: Philip Sheppard

Connor Main Theme – Komponist: Nima Fakhrara

Markus Main Theme – Komponist: John Paesano

Das denken wir:

Wer eine PS4 besitzt, der sollte sich Detroit: Become Human auf keinen Fall entgehen lassen.