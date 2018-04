Die grandiose Geschichte hinter dem Lightgun-Klassiker Mad Dog McCree

Es ist leider schon viel zu lange her, dass ich eine Lightgun in der Hand hatte. Damals, in den Neunzigern, war das aber noch anders. Damals zockte ich noch ab und an mit Kumpels in Arcade-Höllen oder daheim mit der Dreamcast – House of the Dead beispielsweise.

Heute sind Lightgun-Shooter leider nicht mehr so erfolgreich. Eines der Highlights war Mad Dog McCree. Ein Western-Shooter mit echten Schauspielern. Seinerzeit mussten sich Arcade-Hersteller gegen die immer erfolgreicheren Heimkonsolen etwas einfallen lassen.

Eines dieser Experimente war Mad Dog McCree, ein interaktives Arcade-Spiel im Western-Stil und eines der ersten seiner Art, das auf Live-Action-Elemente setzte. Das Endergebnis? Ein Spiel, so schlecht, dass es schon wieder gut ist.

Die Betreiber des YouTube-Kanals Great Big Story haben sich jetzt, fünfundzwanzig Jahre später, mit den Schauspielern auf der New Mexico Ranch getroffen, wo das Spiel zum ersten Mal gedreht wurde.

Prädikat: äußerst sehenswert.

Das denken wir:

Mad Dog McCree ist ein Klassiker und das verdient.