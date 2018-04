Die Macher von Dead by Daylight haben mit Deathgarden einen brutalen Shooter angekündigt

in

Kürzlich veröffentlichte Behavior Interactive, das Studio hinter dem Survival-Horrorspiel Dead by Daylight, einen Teaser-Trailer für ihr neues Spiel Deathgarden.

Behaviour Interactive nennt Deathgarden “einen brutalen asymmetrischen Shooter, bei dem starke Jäger auf agile Läufer in einem spektakulären dystopischen Blutsport treffen”, so IGN. Das Spiel wird ein 5 vs. 1 Multiplayer-Shooter.

Der kurze, aber intensive Teaser-Trailer zeigt einen maskierten Mann mit Kapuze, gefangen in einem düsteren Wald. Danach fährt die Kamera zurück und eine Waffe ist zu sehen, die auf den Gefangenen zielt. Der Schütze ist ein weiterer maskierter Mann, der jedoch stark gepanzert ist.

Die Rüstung wird vom Logo des Thrill of the Hunt Perks ausn Dead by Daylight geziert. Somit stellt sich die Frage, ob diese beiden Spiele miteinander verbunden sind oder nicht.

Sobald es weitere Infos gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Da sind wir aber mal gespannt auf die ersten Spielszenen.

Quelle: dualshockers.com