Dieser 4,5 Meter große Koloss soll in Zukunft Mech-Rennen bestreiten

Pacific Rim in Real Life incoming. Also fast. Also ehrlichgesagt sind wir noch ziemlich weit davon entfernt ABER: Der 4,5 Meter große Koloss von Furrion Exo-Bionics, den ihr im nachfolgenden Video seht, ist trotzdem ziemlich imposant.

Er wiegt 8000 Pfund und soll in Zukunft Mech-Rennen bestreiten. Und hier kommt der Haken: Das Teil ist noch nicht wirklich schnell unterwegs. Aber wenigstens sehen die Bewegungen des Mechs schon mal abgefahren aus.

Abgesehen davon soll er angeblich 10 Meter hoch springen können. Davon sehen wir im Video aber leider nichts.

Trotzdem: Mech-Rennen sind im Kommen und anscheinend wird die X-Mech Racing League auch bald an den Start gehen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie spannend diese Renen sind, wenn alle Mechs mit nur rund 10 Kilometern pro Stunde durch die Gegend wackeln?

Das denken wir:

Irgendwann übernehmen die Maschinen die Kontrolle. Das istbloß noch eine Frage der Zeit. Bringt euch in Sicherheit.