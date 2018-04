Elon Musk hat gerade sein neuestes Projekt angekündigt – und das ist absolut verrückt

Elon Musk ist ein Genie – und auch etwas verückt. Er kündigte an, dass er einen Flammenwerfer entwickeln würde. Kurz darauf bot er ihn zum Verkauf an. Er kündigte an, dass er einen Tesla ins All schießen würde, jetzt schwebt der Starman im Weltraum herum. Und Musk scheint noch lange nicht genug zu haben.

Kürzlich verriet er auf Twitter seinen neuesten Plan. Ihr werdet nie erraten, woran er gerade arbeitet. Glaubt mir.

Er verkündete kürzlich, dass er einen Cyborg-Drachen baut. Jep. Ihr habt richtig gehört. Elon Musk verbringt seine Zeit damit, einen Cyborg-Drachen zu bauen. Hier der entsprechende Tweet:

Oh btw I’m building a cyborg dragon — Elon Musk (@elonmusk) 25. April 2018

Und hier ein paar Reaktionen auf seinen Tweet:

about fucking time — Tyler Moore (@illbzo1) 25. April 2018

Daraufhin Elon Musk:

I know … such an underserved market — Elon Musk (@elonmusk) 25. April 2018

Und hier noch ein paar Antworten:

Can I volunteer for the fleshy parts? — Aster Starbeast🏳️‍🌈🌊 (@DrgnExile) 25. April 2018

When done please blast that out to Mars, too. — Brecon Gwyllt (@Brecon_Gwyllt) 25. April 2018

Elon!! I love the big ideas you come up with!! But I have a few concerns!! — Idiot College Intern Steve (@theidiotintern) 25. April 2018

Okay, I get it. You're going to make a Power Ranger team. — ΛDHIT ΛNDROID (@Adhit_Android) 25. April 2018

Natürlich ließ es sich auch das Team von Game of Thrones nicht nehmen, auf diesen Tweet zu antworten:

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Musks neuem projekt gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Genialität und Wahnsinn liegen hier nahe beinander.