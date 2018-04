Far Cry 5: Eine Wanderung quer durch Montana dauert 54 Minuten

in

Wenn man Montana im Real Life zu Fuß durchqueren möchte, dann wäre man rund 216 Stunden unterwegs. In Far Cry 5 geht das etwas schneller. Genauer gesagt in 54 Minuten.

Das wissen wir dank des YouTubers TheyCallMeConor, der mittlerweile 77 Videospiele durchquert hat. Für ein neues Video hat er sich jetzt Far Cry 5 vorgenommen.

Nun wissen wir, dass noch kein Teil größer war. So lange braucht man für die Durchquerung vorheriger Teile:

Somit ist die Welt in Far Cry 5 nur geringfügig größer. Zum Vergleich: Die Durchquerung von Ghost Recon Wildlands dauert fast fünf Mal so lange.

Hier ein Video, das die Durchquerung im Zeitraffer zeigt:

Das denken wir:

Wie heißt es doch so schön: Auf die Größe kommt es nicht an.

Quelle: polygon.com