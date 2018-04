Far Cry 5 verkauft sich auch in Japan ziemlich gut

Far Cry 5 kommt nicht nur bei den Kritikern gut an, sondern auch bei den Fans. Sogar in Japan ist das Spiel ein Verkaufsschlager – und das, obwohl westliche Shooter nicht gerade mega beliebt im Land der aufgehenden Sonne sind.

Das geht aus den PS4-Digital-Verkaufscharts für den Zeitraum zwischen dem 26. März und dem 1. April hervor, die Sony kürzlich veröffentlichte. In Japan führt Ubisofts aktueller Open-World-Shooter die Charts an. Und soagr Far Cry 4 ist noch in den Charts – auf Platz neun.

Hier die kompletten Charts:

Far Cry 5 Super Robot Wars X What Remains of Edith Finch Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Undertale Battlefield 1 Revolution Valkyria Chronicles 4 Monster Hunter World Far Cry 4 Minecraft: PlayStation 4 Edition Final Fantasy X/X-2 HD Remaster Battleborn The Evil Within Ys VIII: Lacrimosa of Dana The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition MLB The Show 18 Final Fantasy IX Rainbow Six Siege: Advanced Edition Shining Resonance Refrain Tom Clancy’s The Division

Unseren Test zu Far Cry 5 findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Verdient. Far Cry 5 ist ein wirklich gelungener Shooter.