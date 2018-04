Fede Alvarez teilt zum fünften Geburtstag von “Evil Dead” bisher unveröffentlichte Behind-the-Scenes-Bilder – und ja, sie sind blutig

Meiner Meinung nach zählt das Remake des Klassikers “Evil Dead” zu den besten Horrorfilmen der letzten zehn Jahre. Mittlerweile feiert der Film seinen fünften Geburtstag und aus diesem Grund teilte Regisseur Fede Alvarez nun bisher unveröffentlichte Behind-the-Scenes-Bilder.

“Evil Dead” startete am 5. April 2013 in die Kinos. Damals durften wir in die berüchtigte Hütte im Wald zurückkehren und eine weitere Nacht voller Horror und Wahnsinn erleben. Krass, dass das schon wieder so lange her ist, oder?

Die besagten Bilder veröffentlichte Alvarez via Twitter. Diese könnt ihr euch hier ansehen:

Today my #EvilDead turns 5 years old! I’ll celebrate posting bunch of unreleased photos from the making. Here’s one!: pic.twitter.com/xW5hsYAKqa — Fede Alvarez (@fedalvar) 5. April 2018

Not even @jcolburnlevy could anticipate the amount of blood coming from that thing. Good times… #evildead5years pic.twitter.com/gDRZDyniYu — Fede Alvarez (@fedalvar) 5. April 2018

More than 50.000 gallons of blood where used for the abomination rising scene… #evildead5years pic.twitter.com/wkbJhM3iZb — Fede Alvarez (@fedalvar) 5. April 2018

So this is how you stand after your ripped your own hand from your arm and an abomination wants to feast on your soul #evildead5years pic.twitter.com/XA38QKwvrg — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

It’s all about shooting it from the right angle… #evildead5years pic.twitter.com/cS4oEg8BB0 — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

He wants to feast on your soul #evildead5years pic.twitter.com/U9y6u4TyDk — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

Mia giggling in the cellar. One of the creepiest times on set. Truly terrifying performance by @jcolburnlevy pic.twitter.com/NtYGk8KB0m — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

Unfortunately this scene didn’t made the final cut… #evildead5years pic.twitter.com/mJbPdgbItK — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

About to fire up bloated Lou Taylor Pucci pic.twitter.com/tpDbhncgfN — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

The arm hanging from the tendon. One of my fave moments… #evildead5years pic.twitter.com/woMAHVXX8j — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

That’s how you easily burn through 50k gallons of blood #evildead5years pic.twitter.com/FVF8MngW0f — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

We actually put @jcolburnlevy under ground and covered her with dirt for your viewing pleasure #evildead5years pic.twitter.com/76O4JVrlHg — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

This is the actually guy playing the abomination with no mask… #evildead5years pic.twitter.com/clWNxeMOTQ — Fede Alvarez (@fedalvar) 6. April 2018

