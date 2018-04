For Honor erhält ab heute einen neuen Trainingsmodus

in

Ubisoft hat kürzlich einen neuen Trainingsmodus für For Honor veröffentlicht. Hier könnt ihr unter anderem eure Fähigkeiten verbessern, es gibt Tutorial-Videos, die euch mit allen nötigen Infos versorgen und euch erwarten neue Trial-Belohnungen.

Was das kostenlose Update sonst noch so zu bieten hat, seht ihr im Video unter diesen Zeilen.

Hier ein Auszug aus der Pressemitteilung:

“Ubisoft kündigte heute an, dass For Honor im Rahmen eines kostenlosen Updates einen komplett neuen Trainingsmodus erhalten wird. Das Update erscheint am 19. April für PC und Konsolen. Das Trainings-Feature gibt neuen Spielern und Veteranen gleichermaßen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu verfeinern und vom Lehrling zum Meister aufzusteigen.”

Hier der Trailer zum neuen Modus:

Das denken wir:

Cool. Mit diesem Update wird neuen Kriegern der Einstieg noch leichter gemacht.