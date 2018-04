Garage: Das erwartet euch im Switch-exklusiven Top-Down-Shooter

in

Garage ist ein Top-Down-Shooter, der nächsten Monat exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Und falls du noch nie davon gehört hast, kannst du dir hier zwei Videos mit Szenen aus dem Spiel ansehen, das sehr an Hotline Miami erinnert.

In diesem Spiel von Tiny Build Games erwartet euch ein Abenteuer, das euch in die Unterwelt führt, um gegen Zombies und Mutanten zu kämpfen. Und dabei geht es ziemlich blutig zur Sache. Davon könnt ihr euch in den nachfolgenden Clips selbst überzeugen.

Garage wird am 10. Mai im Switch eShop veröffentlicht.

Das denken wir:

Die Spielszenen sehen ganz nett aus, hauen uns aber auch nicht vom Hocker.