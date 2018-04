God of War ist in manchen Läden schon zwei Wochen vor dem offiziellen Release in den Regalen gelandet

in

Benjamin Franklin sagte einmal: “Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: Der Tod und die Steuer.” Ich würde den Satz noch um “Leaks von AAA-Spielen” ergänzen. Das aktuellste Beispiel: God of War.

Der Reddit-User kemar7856 hat das Spiel bereits in seine Finger bekommen und Bilder davon auf Reddit gepostet. Das Ganze zwei Wochen vor dem offiziellen Release. Hier eines der Bilder:

Da mittlerweile anscheinend schon mehr Spieler God of War besitzen, solltet ihr euch also vor Spoilern in Acht nehmen.

Sobald es weitere Infos zu God of War gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das wird sich nie ändern. Vor allem nicht bei AAA-Titeln wie God of War.