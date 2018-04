Hier sind die neuesten Spielszenen aus dem Koop-Racer Trailblazers

Wir berichteten ja mittlerweile schon das ein oder andere Mal über den Koop-Racer Trailblazers. Das Besondere an diesem Rennspiel ist die Spielmechanik: Um an Speed-Boosts zu kommen, muss man in den 3-gegen-3-Rennen die Rennstrecke gemeinsam mit Teamkollegen in der eigenen Farbe bemalen.

Unter anderem dürft ihr euch über einen Kampagnenmodus, einen retro-futuristischen Soundtrack und Cross-Platform-Play freuen. Das heißt, dass ihr als PlayStation-Spieler auch gegen die Xbox- und Switch-Community antreten könnt. Cool, oder?

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zu Trailblazers veröffentlicht, der viele neue Spielszenen beinhaltet und einen guten Eindruck davon gibt, was euch im Spiel erwartet: jede Menge Koop-Action.

Das denken wir:

Das sieht nach ner Menge Koop-Spaß aus.