Hier sind die neuesten Spielszenen aus State of Decay 2

in

Im Rahmen der PAX East 2018 wurden neue Spielszenen aus dem Zombie-Shooter State of Decay 2 präsentiert. Diese findet ihr unter diesen Zeilen.

Zu sehen gibt es die hübsche Landschaft, das neue Freund- und Bau-System und natürlich auch einige Actionszenen. Insgesamt macht das Spiel auf jeden Fall schon einen ser guten Eindruck.

An der grundlegen Spielmechanik hat sich im Open-World-Zombie-Survival-Spiel nicht viel geändert. Dafür wurden die bekannten Elemente runderneuert und die Spielwelt vergrößert. Und das Ergebnis gibt es im Video zu sehen:

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai für PC und Xbox One.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz cool aus.