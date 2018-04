In Fred Dursts Thriller “Moose” verliert John Travoltas Charakter ein Auge

in

Falls ihr euch fragt, was Fred Durst, Frontman der Band Limp Bizkit, gerade so treibt: Er arbeitet als Regisseur an dem Indie-Thriller “Moose”.

In diesem Film übernimmt John Travolta die Rolle eines verrückten Filmfans, der von seinem Lieblings-Actionhelden Hunter Dunbar besessen ist – gespielt von Devon Sawa, der auch in “Final Destination” zu sehen war. Die Besessenheit des Stalkers wird immer stärker, bis er schließlich das Leben des Stars zerstören will.

Die Geschichte wurde von einem echten Fan inspiriert, der Durst vor vielen Jahren verfolgt hat. Das Drehbuch wurde von Durst und Dave Bekerman geschrieben.

Hier ein paar Aufnahmen vom Set, die unter anderem auch Travolta mit einer fiesen Fake-Wunde am Auge zeigen:

Moose and Durst on set Ein Beitrag geteilt von Moose Movie (@moosemovie) am Mär 9, 2018 um 1:48 PST

Conrad W Hall, cinematographer on Moose Ein Beitrag geteilt von Moose Movie (@moosemovie) am Mär 9, 2018 um 7:23 PST

Phot by @brian_douglas_stills Ein Beitrag geteilt von Moose Movie (@moosemovie) am Mär 12, 2018 um 2:18 PDT

Das denken wir:

Da sind wir ja mal gespannt, was Fred Durst da auf die Leinwand zaubert.