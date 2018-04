In Telltale The Walking Dead Season 4 nimmt die Geschichte von Clementine ein Ende

Ich bin ehrlichgesagt schon etwas länger raus, was The Walking Dead betrifft. Ich meine nicht nur die TV-Serie, sondern auch die Telltale-Spiele. Ich hatte immer Spaß mit dem Episoden-Adventure, aber irgendwann war es für mich wie mit der Serie: Ich hatte einfach genug.

Trotzdem interessiert es mich, wie Telltale die Geschichte von Clementine enden lässt. Und das erfahren wir demnächst – in der Season 4. Am 6. April wird die finale Season im Rahmen der PAX East auf Twitch vorgestellt.

Hier ein erstes Bild von Clem, die mittlerweile schon etwas älter geworden ist:

Finish Clementine's story.

The Walking Dead: #TheFinalSeason premieres later this year. pic.twitter.com/4cEQDhg5dJ

— Telltale Games (@telltalegames) 30. März 2018