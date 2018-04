In The Bunker erkundet ihr nach einem Atomkrieg einen Bunker voller Geheimnisse

in

The Bunker ist schon eine ganze Weile für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Mittlerweile gibt es das Live-Action-Psycho-Horror-Spiel aber auch für die Switch – und weiter unten findet ihr ein Video mit Szenen aus der Switch-Version.

Hier übernehmt ihr die Rolle von John, der nach einem Nuklearkrieg in England in einem Bunker aufwächst, der zahlreiche Geheimnisse birgt. Es liegt an euch, diese zu lüften.

Das Besondere: The Bunker ist ein Live-Action-Spiel. Das bedeutet, dass die Szenen mit echten Schauspielern gedreht wurden. Die Steuerung erinnert dabei an ein klassisches Point-and-Click-Adventure.

Hier einige Features des Spiels:

Eine unglaubliche Besetzung, darunter Adam Brown (Der Hobbit), Sarah Greene (Penny Dreadful), Grahame Fox (Game Of Thrones) und Jerome St. John Blake (Star Wars).

Völlige Live-Action – Keine CGI, keine Motion-Capture, gedreht in einem echten außer Dienst gestellten Atombunker.

Ein komplexer, verwirrender Plot, geschrieben von den preisgekrönten Drehbuchautoren von Broken Sword, The Witcher und SOMA.

Versteckte Geheimnisse, Dokumente und Aufzeichnungen lassen das Mysterium weiter erforschen.

Neo-Retro-Soundtrack von Komponist Dom Shovelton.

Hier ein Video mit ganzen 30 Minuten aus der Switch-Version von The Bunker:

Das denken wir:

Das Prinzip ist spannend und wer mit der Inszenierung etwas anfangen kann, der sollte The Bunker eine Chance geben.