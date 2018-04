In “The Meg” muss Jason Statham Wissenschaftler retten, die von einem prähistorischen Megalodon bedroht werden (Trailer)

in

Was haltet ihr von Hair-Horror? ich finde dieses Genre seit “Deep Blue Sea” eigentlich ziemlich unterhaltsam. Nur gibt es meiner Meinung nach viel zu wenige dieser Filme, die den wahrern Horror durch eine Hai-Bedrohung wirklich gut einfangen.

In “The Meg” erwartet uns mal ein frischer Ansatz, denn hier werden Wisssenschaftler mal nicht von genmutierten Superhaien angegriffen, sondern von einem prähistorischen Megalodon. Und Jason Statham muss die Suppe auslöffeln.

Alleine die Größe des Riesen ist schon ziemlich erschreckend. Das zeigt auch nachfolgender Trailer:

Ok, das Ganze hat jetzt nicht die Klasse wie “Jaws”, aber ich glaube, hier erwartet uns unterhaltsames Popcorn-Kino. Der Film geht am 10. August an den Start.

Das denken wir:

Die ersten Szenen sehen ganz spannend aus, hauen uns aber auch nicht vom Hocker.