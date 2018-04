Insomniac Games bestätigt, dass Spider-Man “niemals” für die Xbox One erscheinen wird

in

In den letzten Wochen war es ziemlich still rund um den kommenden Actiontitel Spider-Man. Es gibt noch immer keinen genauen Release-Termin und die letzten Spielszenen, die gezeigt wurden, liegen auch schon etwas zurück.

Bekannt ist bisher nur, dass Spider-Man exklusiv für die PS4 erscheinen wird. Und wie es aussieht, wird das auch so bleiben. Denn das verantwortliche Entwicklerstudio Insomniac Games wurde via Twitter gefragt, wann denn das Spiel für die Xbox One erscheinen würde.

Kurz und knapp antwortete das Studio: “Niemals”

Jetzt wissen wir das auch. Hier der entsprechende Tweet:

never — Insomniac Games (@insomniacgames) 4. April 2018

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Spider-Man lässt schon viel zu lange auf sich warten.