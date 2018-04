Jurassic World Evolution: Neuer Trailer verrät den Release-Termin und zeigt, was euch im Spiel erwartet

Dino-Fans haben Grund zur Freude, denn kürzlich wurde ein neuer Trailer zu Jurassic World Evolution veröffentlicht. Im Clip wird nicht nur gezeigt, was euch im Spiel erwartet, sondern es wird auch verraten, ab wann das Spiel in den Händlerregalen steht.

Im Spiel erwarten euch wilde Bestien, ein atemberaubend schöner Park und die Gefahr, dass alles zusammenbricht – was auch sonst. Abgesehen davon wird am Ende des Trailers der Erscheinungstermin verraten. Demnach steht das Spiel ab dem 12. Juni für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden.

In Jurassic World Evolution könnt ihr eure ganz eigene Jurassic World erschaffen. Unter anderem werdet ihr neue Dinosaurier züchten und Attraktionen und Forschungseinrichtungen konstruieren. Jede Entscheidung führt auf einen anderen Weg und dementsprechend erwarten euch ganz individuelle Herausforderungen.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal alles ganz nett aus. Jurassic World Evolution könnte richtig unterhaltsam werden.

Quelle: comicbook.com