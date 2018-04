Knights of Light ist das schönste Action-Adventure, das ihr heute sehen werdet

Kürzlich bin ich auf ein Open-World-Action-Adenture gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Die Rede ist von Knights of Light.

Rumbing Games Studio arbeitet gerade an diesem Spiel, das im Mittelalter während der Kämpfe zwischen dem Sassanidenreich und den arabischen Streitkräften spielt. Die Hauptfigur wird auf einer historischen Figur basieren.

Knights of Light verspricht mehrere Nebenquests, spielbare Nebencharaktere und 60 Stunden Spielspaß. Das Spiel wird von der Unreal Engine 4 angetrieben und das Team wird einige von NVIDIAs Gameworks-Effekten wie HBAO +, VGXI und PCSS implementieren. Unter abderem wird es auch volumetrische Beleuchtung und volumetrische Wolken geben.

Dementsprechend gut sieht das Spiel schon jetzt aus. Davon könnt ihr euch in den nachfolgenden Videos überzeugen. Vor allem die Landschaften sehen unverschämt gut aus. Here you go:

Und hier noch ein Video mit ersten Spielszenen:

Ziemlich beeindruckend, oder? Sobald es weitere Infos zu Knights of Light gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen unglaublich schön aus. Hoffen wir, dass das Spiel auch gut wird.