Marvel’s Spider-Man erscheint am 7. September

Kürzlich wurde der Release-Termin von Marvel’s Spider-Man offiziell verkündet. So erscheint das Spiel am 7. September exklusiv für die PlayStation 4.

Hier ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

Sony Interactive Entertainment und Entwickler Insomniac Games verkünden, dass das von Fans und Kritikern gleichermaßen sehnsüchtig erwartete Action-Adventure Marvel’s Spider-Man ab Freitag, dem 07. September diesen Jahres exklusiv für PlayStation 4 erscheint und in verschiedenen Varianten für Fans erhältlich sein wird.

Neben der Standard Edition des Spiels mit aufwändig gestaltetem Covermotiv im Stile der beliebten Comics zum Superhelden wird es zudem eine Digital Deluxe Edition geben, die das DLC-Paket The City That Never Sleeps beinhaltet. Darin erwarten den Spieler zusätzliche Inhalte, die das Spiel um neue Missionen, weitere Anzüge für Spider-Man, herausfordernde Bösewichte und vieles mehr erweitern.

Mit der Collector’s Edition zu Marvel’s Spider-Man erhält der Fan alle Inhalte, die in der Digital Deluxe Edition zur Verfügung stehen. Darüber hinaus darf sich der Käufer über eine detaillierte Sammelfigur, ein Steelbook Case und das offizielle Mini-Artbook zum Spiel freuen. Weitere Details werden in naher Zukunft bekannt gegeben.