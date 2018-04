Nach dieser Motivationsrede von Matthew McConaughey kannst du womöglich durch Ziegelwände laufen

Wir alle kennen das: Eines Tages wacht man auf und fühlt sich mies. Man geht zur Schule, in die Arbeit oder hängt einfach nur rum und man weiß, dass sich das Leben gerade nicht richtig anfühlt. Man ist unzufrieden mit sich selbst.

Es fühlt sich an, als würde man in einem Hamsterrad laufen. Tag täglich dieselbe Scheiße. Aufstehen, arbeiten, TV, PC, schlafen – immer und immer wieder. Man macht eine Ausbildung die einem nicht gefällt, einen Job, der einen nervt, man führt ein Leben, das man sich eigentlich ganz anders vorgestellt hat. Und eine kleine Stimme im Kopf weist einen immer wieder darauf hin. Sie ist nicht immer laut, trotzdem ist sie da.

Aber man denkt sich: Es ist wie es ist. That´s life. Daran kann man nichts ändern. Und genau das ist falsch. Jeder kann alles ändern. Immer. Es kostet nur Überwindung, denn der Mensch ist wie Strom. Er sucht sich den Weg mit dem geringsten Widerstand. Dabei ist es einfacher als man denkt, das Leben zu führen, das man wirklich führen möchte.

Ich denke an diesem Punkt kommt jeder früher oder später einmal an. Und wenn ihr gerade an diesem Punkt angekommen seid, dann kann euch vielleicht nachfolgende Motivationsrede von Schauspieler Matthew McConaughey dabei helfen, das umzusetzen, was ihr euch schon immer gewünscht habt: Ein Leben, das wirklich lebenswert ist.

Das denken wir:

Sei der, der du sein willst. Und tu verdammt nochmal etwas dafür.