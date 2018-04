in

Nintendo arbeitet an einer neuen Konsole. Big N erklärte, dass wir “das neue System vielleicht irgendwann in der Zukunft sehen werden”. Ja, das ist jetzt eine relative vage Aussage, aber es ist trotzdem überraschend, dass das Unternehmen so früh über neue Hardware spricht.

Der Hinweis zur neuen Konsole kommt von Nintendos Shinya Takahashi, der an den BAFTA Awards teilnahm und BBC ein kurzes Interview gab.

“Nintendo arbeitet ständig an Hardware, wir forschen und entwickeln. Vielleicht sehen Sie das neue System irgendwann in der Zukunft “, sagte er der BBC.

Jetzt ist es offiziell, dass Nintendo am Anfang seiner nächsten Konsolengeneration steht. Es dauert oft Jahre, um eine neue Konsole zu entwickeln und selten hat Nintendo so früh, so offen über zukünftige Systeme gesprochen.

Das Interview findet ihr über diesen Link.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, informieren wir euch natürlich sofort.

Das denken wir:

Jetzt sind wir aber gespannt.

Quelle: bbc.com